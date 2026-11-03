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Giriş Tarihi: 03.11.2026 20:08 Son Güncelleme: 03.11.2026 20:50

Çorum FK'da Fenerbahçe mesaisi başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çorum FK'da hazırlıklara start verildi.

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Çorum FK’da Fenerbahçe mesaisi başladı!
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 rondo çalışmasıyla devam antrenmanın devam eden bölümünde salonda kuvvete yönelik uygulamalara yer verildi. Kırmızı-siyahlılar, günün saha çalışmalarını dar alan oyunuyla sürdürdü. Bu bölümde oyun temposu, çabuk karar verme ve takım halinde hareket etme üzerinde duruldu.

Çorum FK, Fenerbahçe hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #FENERBAHÇE #BURAK YILMAZ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Çorum FK'da Fenerbahçe mesaisi başladı!
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