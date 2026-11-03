Fenerbahçe Liverpool ile ilk kez karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında yarın saat 20.45'te sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı ve 31. sırada bulunuyor. İngiliz ekibi ise 3 maçta 3 galibiyet elde etti ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Kanarya, Devler Ligi'nde Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Liverpool, Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3, Villarreal'i 4-3'lük skorlarla yendi.

Sarı-lacivertliler, Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe, Liverpool ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.



AVRUPA KUPALARINDA 310. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte 310. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 122 galibiyet alırken, 69 maçta da berabere kaldı. 118 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 420 gol gönderirken, kalesinde ise 435 gol gördü.



DEVLER LİGİ'NDE 44. MÜSABAKA

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 43 maç oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet alırken, 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 45 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 79 gole engel olamadı.



FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 10 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Sarı-lacivertliler 18 yıl sonra mücadele ettiği Devler Ligi'nde son galibiyetini 2 Nisan 2008'de çeyrek finalde Chelsea karşısında elde etmişti. Kanarya, bu tarihin ardından grup ve lig aşamalarında oynadığı 10 karşılaşmada 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.



İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 25. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 24 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kez ile Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Aston Villa ile 4 kez oynadı. Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest ile ikişer, Newcastle United ile de 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 24 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.



LİVERPOOL, 9. KEZ İSTANBUL'DA

'Kırmızılar', Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı maçların yanı sıra iki kez de final için İstanbul'da bulundu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a iki kez konuk olan Liverpool, sarı-kırmızılılara karşı deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazanamadı. Beşiktaş'a karşı da 2 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2007 yılında Şampiyonlar Ligi, 2015'te Avrupa Ligi'nde rakibini yenmeyi başardı.

Liverpool, 25 Mayıs 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi final maçına çıkarken, efsaneleşen maçta penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayarak kupayı kaldırdı. 14 Ağustos 2019'da ise iki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa Beşiktaş Park'ta oynanırken Liverpool, Chelsea'yi yenerek kupaya uzandı.

Öte yandan Liverpool, Trabzonspor ile de 4 kez rakip oldu ve bu maçlarda 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.



PREMİER LİG'DE 5. SIRADA

Sezon başında göreve gelen İspanyol Teknik Direktör Andoni Iraola'nın yönetiminde Liverpool, Premier Lig'e puan kayıplarıyla başladı. Kırmızılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Manchester City ve Arsenal ile oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı. Liverpool, ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı. Ligde 5. sırada bulunan Liverpool, 11 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Alexander Isak 5 golle öne çıkarken, Victor Munoz 2, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz de birer gol kaydetti.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇTA 12 GOL

Kırmızılar, Premier Lig'in aksine Şampiyonlar Ligi'ne ise etkili başladı. Iraola'nın öğrencileri 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılırken, rakip filelere 12 gol bıraktı. İspanya temsilcileri Atletico Madrid ve Villarreal maçlarında geriden gelerek maçı kazanan Liverpool, LASK deplasmanında ise 6-3'lük skorla hanesine 3 puan yazdırdı. Liverpool'un Devler Ligi'nde en golcü isimleri 3'er golle Alexis Mac Allister ve Bradley Barcola oldu.



CLEMENT TURPİN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Willy Delajod olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Eric Wattellier oturacak. AVAR'da ise Jeremy Stinat eşlik edecek.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör