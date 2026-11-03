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Giriş Tarihi: 03.11.2026 18:25

Fenerbahçe, Liverpool maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe, Liverpool maçına hazır!
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Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra ise dayanıklılık ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Liverpool maçının taktik planı çalışıldı. Öte yandan Göztepe maçında sakatlanan Kojo Oppong antrenmanda takımla yer alırken, sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake çalışmada yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #LİVERPOOL #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #NATHAN AKE #MARCO ASENSİO #DİRK KUYT
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Fenerbahçe, Liverpool maçına hazır!
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