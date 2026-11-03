Fenerbahçe'de Barış Göktürk'ten istifa iddialarına cevap!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğine yönelik iddialara cevap verdi.
Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin istifa dilekçelerini Aziz Yıldırım'ın takdirine sunduğunu dile getirdi.
Barış Göktürk, bireysel bir istifa kararının bulunmadığını vurguladı.
Barış Göktürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstifa Ettiğime İlişkin Haberler Doğru Değildir! Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına Yönetim Kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."