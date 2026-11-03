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Giriş Tarihi: 03.11.2026 23:36

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlaması sonrası bir paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu paylaşımı!
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Fenerbahçe'de ikinci Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı.

Fenerbahçe resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #EMRE BELÖZOĞLU
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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
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