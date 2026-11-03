Fikret Taner Saral: "Trabzonspor her zaman şampiyonluğun en önemli adayıdır"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, bordo-mavili takımın ligde ve Avrupa'da ortaya koyduğu performansı, Mohamed Salah transferini, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlara yönelik açıklamalarını ve kulübün hedeflerini değerlendirdi.



"TRABZONSPOR, HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYIDIR"

Trabzonspor'un son dönemdeki performansından son derece memnun olduklarını dile getiren Saral, teknik direktör Reis'in göreve gelmesiyle takımda olumlu bir hava oluştuğunu söyledi. Üst üste alınan 7 galibiyetin bu değişimin sahaya yansıması olduğunu kaydeden Saral, "Ancak henüz yolun başındayız ve önümüzde uzun bir sezon var. Başkanımız Ertuğrul Doğan önderliğinde Trabzonspor'un hedefleri bulunduğu her kulvarda en üst noktadır. Bu kulüp her zaman şampiyonluğun en önemli adaylarından biridir. Biz de yönetim olarak hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı ciddiyet ve mücadeleyle maç maç ilerleyerek bu güzel gidişatı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"YOLUMUZA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

UEFA Konferans Ligi'ne iki galibiyetle başlamalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Yardımcısı Saral, Avrupa'da mümkün olan en ileri noktaya ulaşmak istediklerini ifade etti. 5 Kasım Perşembe günü sahalarında oynayacakları Freiburg karşılaşmasına dikkat çeken Taner Fikret Saral, "Güçlü ve kaliteli bir rakiple oynayacağımızın farkındayız ancak biz de takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Freiburg'u da mağlup ederek Avrupa'daki yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği özellikle Avrupa maçlarında bize büyük güç katıyor. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir Avrupa gecesi yaşarız" diye konuştu.



"SALAH TRANSFERİ DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin hem kulüp hem de Türk futbolu açısından önemli olduğunu vurgulayan bordo-mavili yönetici, transfer sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Saral, "Süreç, başkanımız ve yönetim kurulumuz tarafından büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldü. Salah'ın Trabzonspor'u tercih etmesi de kulübümüzün büyüklüğünün ve hedeflerinin önemli bir göstergesi. Bugün baktığımızda hem saha içerisinde verdiği katkıdan hem de kulübümüze kattığı değerden son derece memnunuz. İnşallah birlikte önemli başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZIN İRADESİNİN YÖNLENDİRİLDİĞİ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor taraftarlarına ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Saral, bordo-mavili taraftarların asılsız iddialarla hedef alınmasını doğru bulmadıklarını aktardı. Trabzonspor taraftarının kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı, "Köklü bir tribün kültürüne sahip olan taraftarlarımızın asılsız iddialarla hedef alınmasını veya farklı tartışmaların parçası haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Trabzonspor taraftarı, gerektiğinde desteğini, gerektiğinde tepkisini özgür iradesiyle ortaya koyar. Bu iradenin herhangi bir kişi ya da yönetim tarafından yönlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmaz. Herkesin bu konuda sorumlu ve özenli bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz. Biz yalnızca Trabzonspor'un başarısına odaklanıyoruz" dedi.



"BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAĞIZ"

Trabzonspor camiasına ve taraftarlarına da mesaj veren Saral, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kulübün en büyük gücünün camiası ve taraftarı olduğunu belirten Saral, "Bugün takımımızın yakaladığı güzel bir ivme var ve bunu hep birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz. Taraftarlarımızdan beklentimiz, sonuç ne olursa olsun takımlarına ve oyuncularımıza desteklerini sürdürmeleri. Önümüzde hem ligde hem de Avrupa'da önemli hedeflerimiz var. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olmadığına inanıyoruz. Biz yönetim olarak Trabzonspor'un başarısı için çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız da her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olsun; hep birlikte çok daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör