İngiltere’den özel tebrik

Gündoğdu sonrası MHK Başkanlığı görevine getirilen İngiliz eski hakem ve hakem direktörü Anthony Taylor hakkında, TFF Başkanı övgü dolu sözler sarf etti: "Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Ferhat Gündoğdu gözaltına alındığı gün, Anthony Taylor da İstanbul'a geldi; 'Sorumluluk almaya hazırım başkanım' dedi. O da biraz kırık arkadaş. Taylor'ındiye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı beni aradı, Taylor için tebrik etti."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör