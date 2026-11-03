Shakhtar Donetsk, Sporting’e tek golle mağlup!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Sporting takımına 1-0 mağlup oldu.

İlk yarıda rakibine göre daha çok topa sahip olan Shakhtar Donetsk, 25 ve 38. dakikada Brezilyalı Alisson ile sağ taraftan etkili geldi ancak son vuruşta geç kalınca skor tabelasını değiştiremedi.

Ev sahibi ekibin 42. dakikada gelişen atağında, arka direkte kendini unutturan Elias, net pozisyonda topu auta gönderdi ve ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Tempolu başlayan ikinci yarıda Portekiz ekibi, 59. dakikada öne geçti. Silas Andersen'in ceza alanına ortasında, Shakhtar Donetsk savunmasının uzaklaştıramadığı topa ayak koyan Issa Dounbia skoru 1-0 yaptı.

Ukrayna temsilcisi 83. dakikada direğe takıldı. Tobias'tan aldığı pasla sağ taraftan ceza alanına giren Alisson'un yerden şutunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

Kalan bölümde skoru koruyan Sporting, lig aşamasında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör