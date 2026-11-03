Süper Lig’de bir yönetici, rakip takıma bahis oynamış

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da 'Gündem Özel' programının konuğu oldu. Hacıosmanoğlu, ses getirecek şu ifadeleri kullandı: "Süper Lig ve 1. Lig'den 147 yöneticiye 45 gün hak mahrumiyeti verildi, 301 kişiye ceza çıkmadı. Bu 301 kişi arasında, 2024-25'te Süper Lig'de kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takımın kazanmasına bahis yapan bir yönetici var. 5 bin lira oynamış, 16 bin lira kazanmış. Ceza almamış ama bunları ayırdık, etik kuruluna sevk edeceğiz. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı diye. Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Sahaya yansıdığı ortaya çıkarsa her şey değişir. Ben bir teklifte bulundum. 126 profesyonel kulüp var, hepsi toplansın desin ki 'Biz anlamadık, hata yaptık. Ama taahhüt ediyoruz bir daha yapmayacağız.' Kamuoyu vicdanı da rahat ederse herkesin cezalarını kaldıralım."





G.SARAY-TRABZON MAÇI ARAŞTIRILSIN!

Ferhat Gündoğdu'ya karşı tanık olarak ifadeye çağrılan eski hakem Deniz Ateş Bitnel ile ilgili de "2016'da Deniz Ateş Bitnel'in yönettiği Galatasaray-Trabzonspor maçında 4 kırmızı kart var. Salih Dursun'un hakeme kart gösterdiği maç.. Mustafa Yumlu yumruk attı maç sonu, kırmızı kart göstermedi. Neden? Çünkü maç iptal olacaktı verse. O maç 2 kırmızı kart üzer-i ne ne kadar bahis oynandı? Araştırılsın bu" diye konuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın PFDK'ya sevk edilmesi ve 45 gün ceza alması sonrası Trabzonspor düşmanı ilan edildiğini de vurgulayarak, "Sanki Ertuğrul Doğan'a bilerek ceza vermişiz gibi… Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki Trabzon düşmanı ilan edileceğiz. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz" dedi.



YORULMADIM DİRENÇLİYİM

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un tutuklanması sonrası yönetimden de istifaların gelmesiyle ilgili soruya Hacıosmanoğlu şu yanıtı verdi: "Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken bırakırsanız, demek ki o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin."





YAYIN BEKLENTİSİ 400 MİLYON DOLAR

30 Kasım'da yapılacak yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, bugün ve yarın şartname çıkaracaklarını ifade etti. Beklentilerinin ise 400 milyon dolar civarında olduğunu duyurdu. Daha yüksek de olabileceğini vurguladı. "Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak. İhaleyi alan, kaçak yayın konusunu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yayın kesme formülleri ortada. Yeter ki irade ortaya konsun. Futbol değerlerini korumamız lazım. Yayıncı kuruluşun da hassas olması gerek" dedi.

GÜNDOĞDU BENCE SUÇSUZ

Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında tutuklanan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında da TFF Başkanı görüş bildirdi. Hacıosmanoğlu, "Ferhat Gündoğdu'nun suçsuz olduğuna inanıyorum. Görünen suçlamalarda tutuklu yargılanmasını vicdanen kabul etmiyorum. Bizim bilmediğimiz başka bir şey veya suçu varsa, adalet karşısında boynumuz kıldan incedir. Benim de suçum varsa, herkes cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.





KENAN BİLE GELMEK İSTEDİ!

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, yorumculuk yaptığı dönemde bazı milli futbolcuları eleştirdiği ve o oyuncuların da hocanın telefonunu açmadığı iddia edilmişti. TFF Başkanı bu konuya da açıklık getirdi: "Montella ile istemeden de olsa yolları ayırdık. Çok alternatifimiz yoktu. Sergen Yalçın hırslı, istekli, arzulu, başarıyı yakalayacak diye umut ediyorum. Çok spekülasyon oldu. Kenan Yıldız sakat. Ama o bile 'Moral olsun diye kampa gelmek istiyorum' dedi. Televizyonda yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini, hizmetini yapacak."



EURO 2032'Yİ TEK YAPARIZ

İTALYA ile düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için de Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: "UEFA Başkanı Ceferin, İtalya'yı uyardı. Mali ve politik sıkıntıları var statlarla ilgili. Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok. Ankara'daki stadımız da bitecek."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör