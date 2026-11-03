Trabzonspor Avrupa’da 3’te 3 peşinde

UEFA Konferans Ligi'ne KuPS Kuopio deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci haftada ise sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. İlk iki karşılaşmada 6 gol atan ve kalesinde 2 gol gören Karadeniz ekibi, topladığı 6 puanla averajla 4. sırada yer alıyor.

Freiburg karşısında da galibiyet hedefleyen bordo-mavililer, Avrupa'daki çıkışını sürdürerek üst sıralardaki iddiasını ortaya koymak istiyor.



HEDEF DOĞRUDAN SON 16

UEFA Konferans Ligi formatında lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9-16. sıradaki ekipler play-off turuna seri başı olarak katılıyor. Bu nedenle Freiburg karşılaşması, Trabzonspor'un Avrupa'daki yol haritası açısından büyük önem taşıyor.

Mevcut puan durumunda 4. sırada bulunan bordo-mavililer, Brann ile aynı puan ve averaj istatistiklerine sahip. Freiburg karşısında alınacak galibiyet, Karadeniz ekibinin puanını 9'a çıkararak ilk 8 yarışındaki konumunu daha da güçlendirecek. Trabzonspor, sahasında taraftarının desteğiyle kazanarak doğrudan son 16 turuna yükselme hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör