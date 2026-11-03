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Giriş Tarihi: 3.11.2026 10:53

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi yarın açılacak.

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AA
UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlayacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Perşembe günü yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic Park Stadı'nda İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak.

Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

18.30 Rennes (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

5 Kasım Perşembe:

20.45 Milan (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya)

20.45 Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya)

20.45 NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Beşiktaş

23.00 Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya)

23.00 Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

23.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlayacak
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