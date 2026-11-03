UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta heyecanı başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, yarın ve 5 Kasım Perşembe günü yapılacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic Park Stadı'nda İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak.
Ligde dördüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:
Yarın:
18.30 Rennes (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)
5 Kasım Perşembe:
20.45 Milan (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere)
20.45 Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya)
20.45 Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya)
20.45 NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.45 Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Beşiktaş
23.00 Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya)
23.00 Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan)
23.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan)