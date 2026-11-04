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Giriş Tarihi: 04.11.2026

Aleks Batrakov Batrakov Batrakov

Rus futbolcu 15 dakikada duble yaptı, istatistikleri ile kulüp tarihine geçti. Kalinka şarkısıyla tribünler haykırdı: Aleks Batrakov Batrakov Batrakov!

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SUAT UMURHAN SUAT UMURHAN
Aleks Batrakov Batrakov Batrakov
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Barcelona ve Lille ağlarını bulan Batrakov, Stuttgart'ı da boş geçmedi, duble yaptı. Rus oyuncu etkili performansı ile maç boyunca etkisini gösterirken G.Saray tarihine de geçti. 21 yaş 147 günlük olan futbolcu, G.Saray forması ile Şampiyonlar Ligi'nde iki gol birden atan en genç oyuncu oldu. Bir diğer dikkat çeken istatistik ise ilk1 5 dakika içindi. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 15 dakikada iki gol atan ilk sarı-kırmızılı futbolcu olarak hem tarihe hem hafızalara kazındı. Ayrıca Devler Ligi'nde üst üste 3 maçta ağları bulan ilk orta saha oyuncusu da oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #G SARAY
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Aleks Batrakov Batrakov Batrakov
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