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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:27

Aleksey Batrakov’un menajerinden transfer açıklaması! Şaşırtan cevap

Galatasaray’ın yıldızı Aleksey Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev, genç oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

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Aleksey Batrakov’un menajerinden transfer açıklaması! Şaşırtan cevap
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın genç on numarası Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rus on numaranın menajeri Vladimir Kuzmichev, 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili transfer sorusuna cevap verdi.

Aleksey Batrakov'un geleceği için beklemek gerektiğini belirten Vladimir Kuzmichev, "Biraz bekleyelim. Büyük kulüpler, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, uzun vadeli planlar yaparlar. Yaklaşık 10 maçlık bu dönem, kapsamlı bir analiz için yetersiz" sözlerini dile getirdi.

Vladimir Kuzmichev açıklamasını, "Eğer her şey bu şekilde devam ederse, o zaman Aleksey'yi transfer etme seçeneğine daha dikkatli yaklaşacaklardır" şeklinde sürdürdü.

Aleksey Batrakov'un performansını sürdürmesi gerektiğini belirten menajeri, "Önemli olan tüm sezonu yüksek seviyede geçirmek. Rusya Premier Lig'deki iki sezon da hesaba katıldığında, bu çok şey ifade edecektir" ifadelerini kullandı.

Ara transfer dönemine dair bir soruya Vladimir Kuzmichev, "Hiçbir şeyi dışlayamayız. Asıl mesele şu, eğer bu şekilde devam ederse, Galatasaray, onun kulüpte kalması için elinden geleni yapacaktır" cevabını verdi.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da şu ana kadar 12 müsabakada forma şansı buldu.

21 yaşındaki on numara, sarı-kırmızılı formayla 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Rus futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031'de sona erecek.

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Aleksey Batrakov'un güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için sezon başında Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #ALEKSEY BATRAKOV #OKAN BURUK #LOKOMOTİV MOSKOVA #TRANSFER

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Aleksey Batrakov’un menajerinden transfer açıklaması! Şaşırtan cevap
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