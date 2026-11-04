Aleksey Batrakov’un menajerinden transfer açıklaması! Şaşırtan cevap

Vladimir Kuzmichev açıklamasını, "Eğer her şey bu şekilde devam ederse, o zaman Aleksey'yi transfer etme seçeneğine daha dikkatli yaklaşacaklardır" şeklinde sürdürdü.

Aleksey Batrakov'un performansını sürdürmesi gerektiğini belirten menajeri, "Önemli olan tüm sezonu yüksek seviyede geçirmek. Rusya Premier Lig'deki iki sezon da hesaba katıldığında, bu çok şey ifade edecektir" ifadelerini kullandı.

Ara transfer dönemine dair bir soruya Vladimir Kuzmichev, "Hiçbir şeyi dışlayamayız. Asıl mesele şu, eğer bu şekilde devam ederse, Galatasaray, onun kulüpte kalması için elinden geleni yapacaktır" cevabını verdi.