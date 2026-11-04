Andoni Iraola: İletişim kurmak çok zordu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen İngiltere ekibi Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, "basit goller" yediklerini söyledi.

İspanyol teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada iki kez öne geçtikleri halde bunu koruyamadıklarını belirten Iraola, "Bizi üzen ve basit goller yedik. İki kez öne geçtik ama daha iyi defans yapmamız gereken anlar oldu. Burası oynaması zor bir atmosfer. İletişim kurmak çok zordu. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ama istediğimiz gibi gitmedi. İlk golde barajı iyi kuramadık. Muric'in golünde de savunmayı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Mağlup olmamızın sebebi buydu." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör