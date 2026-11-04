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Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:16

Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü müjdesi...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Orkun Kökçü ve Ernest Poku da yer aldı.

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Beşiktaş’ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü müjdesi...
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00'da İskoçya ekibi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Müsabaka öncesinde siyah-beyazlı takımın kamp kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ın Celtic maçı kamp kadrosu açıklandı! Orkun Kökçü müjdesi...
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