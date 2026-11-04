Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan Orkun Kökçü açıklaması!

Orkun Kökçü ve Miretti'nin yokluğunda Trossard'ın merkezde olduğu formasyonlarla sahaya çıkıp, çıkmayacakları sorulan Italiano, "Trossard'dan bahsediyoruz. Kendini kanıtlamış, oyunu iyi okuyabilen, zeki bir oyuncu. Hem orta sahada hem kanatlarda oynayabilen başarılı bir oyuncudan bahsediyoruz. Nasıl bir çözüm bulacağız göreceğiz. Şu anda yapmaya çalıştığım şey ofansif oyuncuları nasıl işin içine dahil edebilirim, nasıl çözümler bulabilirim düşünüyorum. Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların pas kalitesini, son paslarını, oyunu nasıl okuduklarını biliyoruz. Aynı zamanda ceza sahası dışından çekilen şutlarda eksik kaldık. Onlar olmadığı halde pozitif sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Zaten yarın Orkun kulübede olacak. Ona süre vermek istiyoruz. Aktive etmek istiyoruz. Umarım yarınki planlar istediğimiz gibi gider ve o da tekrar işin içine dahil olur. Miretti'nin de yakın zamanda dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Süper Lig ve Avrupa'nın farklı olduğunu belirten İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig farklı, Avrupa farklı. Avrupa'da şu an iyi gidiyoruz. Sadece Zalgiris mağlubiyetimiz var. O eşleşmenin de ilk maçını 3-0 kazanmıştık. Orada kaybettik. Avrupa'da farklı bir konsantrasyonumuz, dikkat seviyemiz, motivasyonumuz var. Orada da puanlar önemli. Burada iyi işler çıkarttık. Asla kolay değil. Biz Avrupa'ya gelebilmek için çok çalıştık. Zor maçlar çıkarttık. Belki de burada farklı bir motivasyon olduğunu söyleyebilirim. Lig ise farklı. Ligi 2 gün sonra konuşuruz. Şu an Avrupa'dayız. Buraya konsantreyiz. Puanlar almak, gruptan çıkmak istiyoruz. Daha iyi işler yapmak istiyorsak da daha fazla puan almamız gerekiyor. Yarın zor bir maç. Mükemmel bir stadyum, taraftarları etkili bir takıma karşı oynayacağız. Celtic'in sahip olduğu motivasyon, şu ana kadar 0 puan aldılar. Kazanmak istiyorlar. Bizim de aynı motivasyona sahip olmamız gerekiyor. Yarın işimiz gerçekten zor."

Celtic'in henüz puan alamamasının kendisini şaşırttığını söyleyen Italiano, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım. Harika bir maçtı. 2-0 geriye düşmüş sonrasında 2-2 yapmıştık. Mükemmel bir gece olduğunu söyleyebilirim. Ama Celtic'e karşı burada oynamak daha farklı. İç saha faktörü var. Burası harika bir stadyum. Taraftarlar da itiyor gerçekten. Sıcak bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Celtic'in 0 puanda olmasından dolayı şaşkınım. Sinirli bir Celtic görebiliriz. Bunun da işimizi zorlaştıracağını düşünüyorum. Kazanmayı, puanlar almayı çok isteyecekler. Zor bir maç olacak. Bizim için önemli bir test olacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir iş çıkartmamız, herkesin hazır olması gerekiyor. Yarın işimiz çok zor olacak."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör