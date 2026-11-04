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Giriş Tarihi: 04.11.2026

Bomba gibi düştü

Hacıosmanoğlu’nun, Süper Lig’den bir yöneticinin rakip takıma bahis oynadığı yönündeki ifadeleri ve eski hakem Deniz Ateş Bitnel hakkındaki sözleri çok konuşuldu

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki akşam A Spor'da katıldığı 'Gündem Özel' programında yaptığı açıklamalar futbol gündeminin ilk sırasına oturdu. Birçok konuya değinen Hacıosmanoğlu'nun özelikle 'bahis' konusundaki sözleri büyük yankı buldu. TFF Başkanı'nın ifadelerinden öne çıkanlar şunlardı:

BAHİS soruşturmasında Süper ve 1. Lig'den 147 yöneticiye 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza çıkmadı. Bu 301 kişi içinde bir isim kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahisi yapmış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Ceza almamış ama bunları ayırdık. Etik Kurulu'na sevk edilecek.

'DENİZ ATEŞ BİTNEL ARAŞTIRILSIN'

DENİZ Ateş Bitnel diye bir hakem var, hakemliği bıraktı. Çağrı yapıyorum; 2016'da G.Saray-Trabzon maçında 4 kırmızı kart var, Mustafa Yumlu yumruk atıyor maçın sonlarına doğru, kırmızı göstermiyor. Maçı uzatmıyor. Bir kırmızı kart daha gösterirse maç tatil olacak! Ben araştırılmasını istiyorum, o maça 2 kırmızı kart üzerine ne kadar bahis oynandı?

O MAÇTA NE OLDU?
21 Şubat 2016'da G.Saray- Trabzonspor maçında hakem Deniz Ateş Bitnel, bordo-mavililerden Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Pedro Cavanda ve Salih Dursun'a kırmızı kart göstermiş, mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazanmıştı. Bitnel'in Cavanda'ya gösterirken yere düşürdüğü kırmızı kartı Salih alarak Bitnel'e göstermişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SÜPER LİG #İBRAHİM HACIOSMANOĞLU #TRABZONSPOR
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