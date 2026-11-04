‘Bütün yöneticiler istifasını verdi!’

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alatasaray yönetiminin ardından Fenerbahçe'den de iki yöneticiistifa ettiği iddiaları dün sosyal medyaya bomba gibi düştü. Yönetim kurulunda sorunlar olduğu yorumları yapılırken sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili görevini yürüten Barış Göktürk, olayla ilgili kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstifa ettiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Göktürk, şu ifadeleri kullandı:Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."