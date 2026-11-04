CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Liverpool maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.

F.BAHÇE 2 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 2 puan toplama başarısı gösterdi.

İngiltere temsilcisi Liverpool ise yoluna kayıpsız devam etti ve 9 puanı hanesine yazdırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör