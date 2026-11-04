Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Liverpool maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.11.2026 18:30 Son Güncelleme: 04.11.2026 18:31

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Liverpool maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool’u konuk edecek. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Liverpool maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

VAR'da Willy Delajod, AVAR'da ise Eric Wattellier görev alacak.

Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.

F.BAHÇE 2 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 2 puan toplama başarısı gösterdi.

İngiltere temsilcisi Liverpool ise yoluna kayıpsız devam etti ve 9 puanı hanesine yazdırdı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #LİVERPOOL

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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe - Liverpool maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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