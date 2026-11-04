Como’dan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi zafer!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como kozlarını paylaştı.
Como, Lens deplasmanında 9-1'lik skorla galip geldi.
Como'nun gollerini 7, 32 ve 57'nci dakikalarda Douvikas, 40'ncı dakikada Nico Paz, 47'nci dakikada Lucas Da Cunha, 53'üncü dakikada Kempf, 62'nci dakikada Liberali, 69'uncu dakikada Baturina ile 90+2'nci dakikada Papaccioli kaydetti. Lens'te fileleri 65'inci dakikada Aguilar havalandırdı.
Bu sonucun ardından Como puanını 9'a yükseltti.
Fransa temsilcisi Lens ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde günün diğer maçlarındaki sonuçlar ise şu şekilde:
Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere): 3-2
AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3
Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1
Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1
PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2
Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1