Como’dan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi zafer!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como kozlarını paylaştı.

Como, Lens deplasmanında 9-1'lik skorla galip geldi.

Como'nun gollerini 7, 32 ve 57'nci dakikalarda Douvikas, 40'ncı dakikada Nico Paz, 47'nci dakikada Lucas Da Cunha, 53'üncü dakikada Kempf, 62'nci dakikada Liberali, 69'uncu dakikada Baturina ile 90+2'nci dakikada Papaccioli kaydetti. Lens'te fileleri 65'inci dakikada Aguilar havalandırdı.