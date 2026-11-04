Dirk Kuyt, Fenerbahçe’de kalacak mı? Açıkladı...

İki kez geriye düşmelerine rağmen maçı bırakmamalarının önemine vurgu yapan Dirk Kuyt, "İki kez geri dönmek harika bir his. Takımın ruhu buradaydı. Mücadele etme sözü verdik. Muriqi konusunda çok mutluyum. Lukaku harika bir iş çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak şansımızın olduğunu düşünüyorum. Oyuncular tesislere pozitif bir hisle gelecek. Emre de işine çok güzel şekilde başlayabilir. Lig de bizim ana önceliğimiz. Bu gecenin tadını çıkaracağız ama lig maçına hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Dirk Kuyt, teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile iyi bir arkadaşlığı olduğunu ve sarı-lacivertli ekipte çalışmaya devam etmek istediğini kaydetti.