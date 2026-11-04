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Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:37

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Liverpool maçı öncesi karar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool mücadelesini tribünden izleyecek ve görevine yarın başlayacak.

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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu gelişmesi! Liverpool maçı öncesi karar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. Haftasında bu akşam İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Mücadeleye saatler kala, sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'da yer alan habere göre, Kanarya'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçını tribünden takip edeceği ifade edildi.

Belözoğlu'nun Samandıra'daki görevine yarın başlayacağı aktarıldı.

TAKIMLA BULUŞACAK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sabah saatlerinde Samandıra'ya gitmişti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Liverpool maçı öncesi takımla bir araya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#EMRE BELÖZOĞLU #CHOBANİ STADI #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LİVERPOOL #FENERBAHÇE
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi! Liverpool maçı öncesi karar...
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