Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu gelişmesi! Liverpool maçı öncesi karar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. Haftasında bu akşam İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Mücadeleye saatler kala, sarı-lacivertli takımda sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'da yer alan habere göre, Kanarya'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçını tribünden takip edeceği ifade edildi.

Belözoğlu'nun Samandıra'daki görevine yarın başlayacağı aktarıldı.

TAKIMLA BULUŞACAK

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sabah saatlerinde Samandıra'ya gitmişti. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Liverpool maçı öncesi takımla bir araya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör