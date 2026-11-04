Fenerbahçe’den 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde ilk zafer!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya temkinli başlayan ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 25. dakikada Trey Nyoni'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 27. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Mason Greenwood ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde rakip kalede etkili olan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda rakibine uzun süre pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 69. dakikada Alexander Isak'ın golüne engel olamadı. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 73. dakikada Archie Brown'ın golüyle beraberliği yakaladı. 79. dakikada Vedat Muric ile skoru 3-2'ye getiren sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.