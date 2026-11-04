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Giriş Tarihi: 04.11.2026

Flaş! Volkan Demirel dönüyor

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Flaş! Volkan Demirel dönüyor
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YENİ teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibini de kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım düğmeye bastı. Yıldırım'ın, eski efsane kalecileri Volkan Demirel'i kulüp bünyesinde istediği aktarıldı. Teknik direktör olarak en son Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki hocanın, futbol yapılanmasında önemli bir rol almasının planlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve Demirel'in de onun yerine göreve getirileceği iddia edildi. Demirel, 2002-2019 yılları arasında başka hiçbir takıma gitmeden Fenerbahçe kalesini korumuştu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VOLKAN DEMİREL
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Flaş! Volkan Demirel dönüyor
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