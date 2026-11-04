Hyeongyu Oh: Yarın için çok heyecanlıyım!

Eski takımına gol atması halinde ne yapacağını bilmediğini belirten Oh, "Ben buraya ilk geldiğimde hayalleri, rüyaları olan genç bir çocuktum. Burada zor zamanlar da güzel zamanlar da geçirdim. Anılarım var burada. Burada olduğum için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Gol attığımda da ne olacağını bilmiyorum, ağlayabilirim de" dedi.

Celtic'in kendisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Oh, sözlerini şöyle noktaladı:

"Buradaki oyunculardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Burada oynamadığım zamanlar da oldum. Son 6 aydır oynuyorum. Çok da iyi hissediyorum. Burada mutlu olduğumu söyleyebilirim. Celtic'i gerçekten seviyorum. Kalbimde gerçekten özel bir yeri var. Gittikten sonra benim için iyi bir motivasyon vardı aslında. Ne yapmak istediğimi, ne yapabildiğimi, ne kadar gelişim gösterdiğimi, nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek istiyordum. Sonunda buraya döndüm yarın da bunların hepsini göstermek istiyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör