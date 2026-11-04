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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:16

İskenderunspor'a Türkiye Kupası'ndan men cezası!

Karabük İdmanyurdu ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmayan İskenderunspor, organizasyondan men cezasına çarptırıldı.

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İskenderunspor’a Türkiye Kupası’ndan men cezası!
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2. Lig ekiplerinden Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İskenderunspor'un kupanın 3. eleme turu müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, organizasyondan ihraç edilmesine ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.

Hatay ekibi, Karabük İdmanyurdu mücadelesinde sahada yer almamıştı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ise 140 bin lira para cezası uyguladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #İSKENDERUNSPOR #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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İskenderunspor'a Türkiye Kupası'ndan men cezası!
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