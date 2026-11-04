Kadıköy’de tarihi gece

Şampiyonlar
Ligi'nde Roma (1-1) ve Slavia Prag (2-2) ile berabere kalan, Aston Villa'ya (6-0) farklı yenilen Fenerbahçe
, bu akşam 3'te 3'le yoluna devam eden Liverpool'u ağırlayacak. Son 3 resmi maçını kazanamayan sarı-lacivertliler ya İngiliz rakibinden puan alarak tarihe geçecek ya da kötü gidişine bir yenisini ekleyecek. Yeni hoca Emre Belözoğlu yetişmezse Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, efsanesi olduğu eski takımına karşı takımın başında yer alacak.
Sarı-lacivertlilerde Ake ve Asensio sakat, Oppong dün idmana katıldı. İngiliz ekiplerine karşı 24 kez sahaya çıkan Kanarya Liverpool'a ilk defa rakip olacak. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı geçen sezon Galatasaray'ın, Liverpool'u 1-0 yendiği maçın hakemi Fransız Clement Turpin yönetecek.
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Mete Efendioğlu - Editör