Kararına saygılıyım

Kartal sonrası takımın teknik sorumlusu olan Dirk Kuyt, yeni hoca sonrası kulüpte kalıp kalmayacağı sorusuna,yanıtını verdi. Hollandalı teknik adam, efsanesi olduğu Liverpool'a karşı vereceği mücadeleyi ise şöyle yorumladı: "Şu an maça odaklıyım. Benim için büyük fırsat. Fenerbahçe'yi seven hiç kimse şu andaki durumdan mutlu değil ve bu karşılaşma çok büyük fırsat. Çok iyi bir plan hazırladık. Önemli şey, oyuncuların bu plana inanması. Sahada o tutkuyu ve enerjiyi vermesi. Taraftarlarımız bizim şansımız."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör