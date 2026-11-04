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Giriş Tarihi: 04.11.2026 21:09

Kasımpaşa, Alfred Schreuder ile anlaştı!

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Alfred Schreuder ile anlaşma sağladı.

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İHA İHA
Kasımpaşa, Alfred Schreuder ile anlaştı!
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Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder'e Kasımpaşa'mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KASIMPAŞA #EMRE BELÖZOĞLU
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Kasımpaşa, Alfred Schreuder ile anlaştı!
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