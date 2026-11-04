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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:19

Mardin 1969 Spor'da Batman Petrolspor mesaisi başladı!

1. Lig'in 14. haftasında Batman Petrolspor'u konuk edecek Mardin 1969 Spor'da hazırlıklara start verildi.

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Mardin 1969 Spor’da Batman Petrolspor mesaisi başladı!
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hamzabey Tesisleri'nde, teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda futbolcular, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç ve taktik idmanı yaptı.

Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor, 8 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile kulüp yöneticileri de antrenmanı takip etti.

Öte yandan Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nden özel gereksinimli bireyler, antrenmandan sonra futbolculara bir araya geldi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #BATMAN PETROLSPOR #1. LİG
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Mardin 1969 Spor'da Batman Petrolspor mesaisi başladı!
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