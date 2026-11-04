Martin O’Neill: Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak İskoçya ekibi Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill kendilerini kanıtlamaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan O'Neill, "Yarın için hazır olmasını umduğum oyuncular var, onları oynatmayı planlıyorum. Bazı oyuncularım pazar günkü maça kadar dakika alamadılar ama seçeneklerim, kullanabileceğim alternatif oyuncularım var. Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Üst turu hedeflediklerini aktaran O'Neill, "İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı ama bundan sonrası için başka bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maça çıkacağız, kazanamadığımızın farkındayız ama istatistiklere bakacak olursak ilk maçlarda istediğimiz verimi alamadık. Bu maçtan itibaren ne yapabileceğimize bakmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz. Yapmamız gereken tek şey tüm gücünüzü sahaya koymak ve kazanmak için sahaya çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.