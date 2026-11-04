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Giriş Tarihi: 04.11.2026 23:45

Mason Greenwood: Yenikken bile kazanacağımızı hissediyordum!

Fenerbahçeli futbolcu Mason Greenwood, Liverpool maçından sonra konuştu.

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Mason Greenwood: Yenikken bile kazanacağımızı hissediyordum!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Mason Greenwood açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Mason Greenwood, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum" sözlerini dile getirdi.

Liverpool karşısındaki oyun planlarına dair Mason Greenwood, "Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu" ifadelerin kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LİVERPOOL
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Mason Greenwood: Yenikken bile kazanacağımızı hissediyordum!
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