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Giriş Tarihi: 04.11.2026 18:20

Samsunspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor'da hazırlıklara start verildi.

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Samsunspor’da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenmana ısınma koşusu ve fizik hareketleri ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışmasıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takımın idmanını Samsun Valisi Orhan Tavlı ile gaziler de takip etti.

Futbolculara Konyaspor karşısında başarılar dileyen Vali Tavlı, bir süre kaptan Emre Kılınç ile sohbet etti.

Tecrübeli oyuncu Emre Kılınç, Vali Orhan Tavlı ve gazilerin kendilerine moral ziyaretinde bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "TÜMOSAN Konyaspor karşısında bir çıkış yakalamak istiyoruz. Sizlerin de desteği ile umarım bunu başarırız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Tavlı, gaziler ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SAMSUNSPOR #KONYASPOR #NENAD BJELİCA #TRENDYOL SÜPER LİG #EMRE KILINÇ
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Samsunspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı!
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