SON DAKİKA | Fenerbahçe evinde Liverpool’u devirdi! İstanbul’da müthiş geri dönüş

Liverpool karşısında kalede yine Ederson'u oynarken, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken, forvet arkasında Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci oynadı. Kuyt, gol yollarında ise yine tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi ise yedekler arasında yer aldı.