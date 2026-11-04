SON DAKİKA | Fenerbahçe evinde Liverpool’u devirdi! İstanbul’da müthiş geri dönüş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 4. haftasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu'nda oynandı.
Kritik mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.
VAR'da Willy Delajod, AVAR'da ise Eric Wattellier görev aldı.
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 3-2 galip geldi.
Fenerbahçe - Liverpool: 3-2
Goller: 25' Trey Nyoni, 29' Mason Greenwood, 69' Alexander Isak, 73' Archie Brown, 79' Vedat Muriqi
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Lukaku.
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Ngumoha, Barcola.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.
44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Kuyt, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada, Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.
Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u ilk 11'de değerlendirdi.
Liverpool karşısında kalede yine Ederson'u oynarken, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken, forvet arkasında Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci oynadı. Kuyt, gol yollarında ise yine tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi ise yedekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.
İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.
Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.
Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 4 maçın ardından yeniden ilk 11'de görevlendirildi.
Son olarak deplasmanda 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında ilk 11'de görev alan ve bireysel hatalarıyla tepki çeken İsmail, ardından sırasıyla Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray ve Göztepe müsabakalarında ilk 11'de değerlendirilmemişti.
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer aldı.
Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı takımını yönetti.
Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemedi.