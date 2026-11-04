Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.Tur eşleşmeleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olan 18 takımla birlikte toplam 54 takım katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey FSK - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor - Arca Çorum FK
Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu SF - Samsunspor
Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor
Bodrum FK - Eskişehirspor
Isparta 32 Spor - Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK - Sebat SK