Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.Tur eşleşmeleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, 3. eleme turunu geçen 36 takım ve bu turdan itibaren dahil olan 18 takımla birlikte toplam 54 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey FSK - Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor - Arca Çorum FK

Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor

Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

Eskişehir Anadolu SF - Samsunspor

Kahramanmaraş İstiklal Spor - Erzurumspor

Bodrum FK - Eskişehirspor

Isparta 32 Spor - Alanyaspor

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

Manisa FK - Sebat SK

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