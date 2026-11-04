Suat Çakır: "Konyaspor'u yenip çıkışa geçeceğimize inanıyoruz"

Trendyol Süper Lig'de üst üste 8 mağlubiyet alarak küme düşme hattına gerileyen Samsunspor'da Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde basın açıklamasında bulundu.

Konyaspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerinin altını çizen Suat Çakır, "Geçen hafta Başakşehir maçında kötü ve beklemediğimiz bir sonuç aldık. Maalesef sahadan mağlubiyetle ayrıldık. Bugün itibarıyla Konyaspor maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Emre Kılınç sakatlığını atlattı ve takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Cumartesi gününe kadar hazır olması halinde hocamız oynatacaktır. Fatih Kaya ve Celil Yüksel ise şu an sakat. Bu hafta forma giyemeyecekler. Bu haftaki maç bizim için çok önemli.

Olduğumuz yer, kesinlikle istemediğimiz bir yer. Mutlaka çıkış yapmamız gerekiyor. Konyaspor şu anda ligde bizim üstümüzde bulunan bir takım. Bu nedenle mutlaka galip gelmeliyiz. Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız olarak bunun bilincindeyiz. İnşallah taraftarlarımızın büyük desteğiyle cumartesi günü Konyaspor'u yenerek çıkış maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

"SAMSUNSPOR, BU HAFTADAN İTİBAREN GÜZEL GÜNLER GÖRECEKTİR"

Konyaspor maçının Samsunspor için güzel günlerin başlangıcı olacağına değinen Suat Çakır, "Bu hafta içerisinde başkanımızın çeşitli açıklamaları oldu. Oldukça samimi açıklamalardı. İnşallah Samsunspor, bu haftadan itibaren güzel günler görecektir. Hocamızın göreve gelişinin üzerinden 3 hafta geçti. Maalesef bu süreçte puan alamadık. Hocamız geçen hafta taktiksel bir değişikliğe gitti. Bu hafta nasıl bir tercih yapacağını bilmiyoruz, onu kendisi değerlendirecektir. İnşallah bu değişiklikleri sahaya yansıtacaktır. Buna inanıyoruz. Maç kazanma ve kazanamama psikolojisi vardır. Bunlarla ilgili oyuncularımızla konuşuyoruz. İnşallah bu hafta kazanarak üzerimizdeki kötü sendromu da atacağız" diye konuştu.

"SAMSUNSPOR'A YAKIŞMAYAN BU DURUMDAN KURTULACAĞIZ"

Takımın şu andaki konumunun farkında olduklarını belirten Suat Çakır, "Geldiğimiz noktaya baktığımızda bu değerlendirmelerin doğru olduğunu görüyoruz. Ancak şöyle bir durum var; ilk iki maçımızı oynadıktan sonra o kadromuzdan 4 oyuncumuz ayrılmak zorunda kaldı. Elimizdeki kadro genç oyunculardan oluşuyor. İnşallah bu genç oyuncularımız aramızda tecrübe kazanarak takımı daha iyi bir noktaya taşıyacaklar. Tabii devre arasına kadar alabildiğimiz kadar puan almak zorundayız. Devre arasında da Yüksel Yıldırım'ın söylediği gibi mutlaka takviyeler yapılacaktır. İnşallah Samsunspor'a yakışmayan bu durumdan kurtulacağız" şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarın her zaman itici güç olduğunun da altını çizen Çakır, "Bir takım için en önemli unsurlardan biri taraftardır. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu hafta kale arkası tribününün bilet fiyatlarını 55 liraya indirdik. Diğer tribünlerde ise bilet fiyatları 355 lira. Taraftarlarımızın bu maçta büyük destek vereceğine inanıyoruz. Sanal medyada da bu yönde paylaşımları okuyorum. Samsun bir spor ve futbol şehri. Taraftarlarımızın da bizim bu haftayı ne kadar ciddiye aldığımızı bildiğine inanıyorum. Mutlaka maça geleceklerdir. Onları bekliyoruz, onlara ihtiyacımız var. Taraftar, takım için büyük bir itici güç. Bunu her zaman söylüyorum. İnşallah bu hafta stadı doldurarak verecekleri destekle bize önemli katkı sağlayacaklar ve futbolcularımıza moral vereceklerdir. Güzel bir sonuçla hep birlikte mutlu bir şekilde maçtan ayrılmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör