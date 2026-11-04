Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını tamamladı!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:17

Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını tamamladı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını tamamladı!
  • ABONE OL

Trabzonspor'da Freiburg maçı hazırlıkları tamamlandı. Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanın bu bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

EKSİKLER

Antrenmana sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Ruslan Malinovski ile dinlendirilen Tim Jabol Folcarelli katılmadı.

Trabzonspor-Freiburg karşılaşması yarın saat 20.45'te başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #THOMAS REİS #ARSENİY BATAGOV #ARAL ŞİMŞİR #FRANCULİNO DJU #OKAY YOKUŞLU #TİM JABOL FOLCARELLİ #FREİBURG #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Freiburg maçı hazırlıklarını tamamladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA