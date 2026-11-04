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Giriş Tarihi: 04.11.2026

Trabzonspor Reis’le destan yazıyor!

Ligin 10. haftasında Gaziantep FK’yı devirerek iç sahada 5’te 5 yapan Trabzonspor, 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı

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YUNUS EMRE SEL YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Reis’le destan yazıyor!
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Trabzonspor, zirve yürüyüşünü sürdürürken, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde rekorları altüst etmeye devam ediyor. Bordomavililer, 2000-01'den bu yana ilk kez bir sezona iç sahadaki ilk 5 maçını kazanarak başladı ve 26 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı. Ayrıca Alman hoca da Trabzon'da ilk 5 lig maçını kazanan ilk çalıştırıcı ünvanını aldı. Evinde rakiplerine nefes aldırmayan Fırtına, topladığı 22 puanın 15'ini Papara Park'ta hanesine yazdırdı. İçeride Gençlerbirliği'ni 5-0, G.Saray'ı 4-0, Beşiktaş ve Gaziantep'i 2-0 deviren Trabzon, yalnızca 2-1 kazanılan Başakşehir maçında kalesinde gol gördü. Evinde 5 maçta sadece 1 gol yiyen bordo-mavililer, üst üste 4 iç saha karşılaşmasını da gol yemeden tamamlayarak rakiplerine "Buradan çıkış yok" mesajı verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR
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Trabzonspor Reis’le destan yazıyor!
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