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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:41

Trabzonspor, yarın sahasında Freiburg ile karşılaşacak!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Freiburg, yarın saat 20.45'te Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor, yarın sahasında Freiburg ile karşılaşacak!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

FIRTINA 3'TE 3 PEŞİNDE

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

EKSİKLER

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Trabzonspor, yarın sahasında Freiburg ile karşılaşacak!
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