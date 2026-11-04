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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:43

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta programı!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak. Trabzonspor, Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

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UEFA Konferans Ligi’nde 3. hafta programı!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)

20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)

20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)

20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)

20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)

23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)

23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)

23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)

23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)

23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FREİBURG #TRABZONSPOR #AJAX #HAJDUK SPLİT #MONACO #UEFA KONFERANS LİGİ
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta programı!
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