UEFA Konferans Ligi’nde 3. hafta programı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)

20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)

20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)

20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)

20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)

23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)

23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)

23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)

23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)

23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör