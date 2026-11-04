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Giriş Tarihi: 04.11.2026 23:42

Vedat Muriqi: Fenerbahçe büyüklüğü budur!

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi, Liverpool maçından sonra konuştu.

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Vedat Muriqi: Fenerbahçe büyüklüğü budur!
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Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool karşısında 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

Kosovalı santrfor hislerine dair, "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur" ifadelerini kullandı.

Hedeflerine değinen Vedat Muriqi, "Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #LİVERPOOL #VEDAT MURİQİ
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Vedat Muriqi: Fenerbahçe büyüklüğü budur!
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