Yeşil sahada korkunç ölüm

İspanya 2. Ligi'nde 2 Kasım'da Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol
futbolcusu Jesus de Miguel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Ekvator Gineli file bekçisi bu müdahalesi sonucu kırmızı kart görmüştü. Kalbi duran Tenerifeli futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İspanyol polisi, kırmızı kart gören kaleci Owono için taksirle adam öldürme suçundan soruşturma başlattı.
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Mete Efendioğlu - Editör