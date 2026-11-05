Atila Gerin: Zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz!

Ligde her maçın final havasında geçtiğinin altını çizen Gerin, şunları kaydetti:

"Muğlaspor maçında 6 golü her şeyi doğru yaptığımız için atmadığımız gibi bir önceki hafta da her şeyi yanlış yaptığımız için berabere kalmadık. Berabere kaldığımız maçlarda da çok fırsat yakaladık. Birini gole çevirebilseydik sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Biz hem kazanırken hem de kaybederken artılarımızı, eksilerimizi yazıyoruz. Zirve yarışından kopmadan devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maçı kazandık, keyfini yaşadık, kenara koyduk. Futbolda dün yok, yola devam edeceğiz. Bu hafta kazanıp, milli arayı da iyi değerlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Taulant Seferi de Pendikspor ile Batman Petrolspor karşılaşmalarında taraftarlarını üzdüklerini söyledi.

Bu nedenle Muğlaspor maçında elde ettikleri farklı galibiyeti taraftara armağan ettiklerini belirten Seferi, "Maç maç ilerleyen bir ekibiz. Her maç ayrı önem arz ediyor. Ligde alınan her galibiyetin ayrı önemi var. Bireysel başarıdan ziyade takımın başarısını önemseyen birisiyim. Takım iyi oynarsa ben de iyi oynarım. Dolayısıyla burada esas olan takımın başarısı. Bu ligde yüzde yüzünü vermediğin zaman her şey olabilir. Sürprizlere açık bir lig." diye konuştu.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör