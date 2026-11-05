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Giriş Tarihi: 05.11.2026 23:08

Batista Mendy: 3 maçımız daha var!

Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy, Freiburg maçından sonra konuştu.

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Batista Mendy: 3 maçımız daha var!
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Batista Mendy açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Batista Mendy, "Bugün her şeyi verdiğimizi düşündüğümüz bir maç oldu. 1-0'dan sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, özellikle ikinci yarıda ama golleri bulamadığımız için mağlup ayrılıyoruz" dedi.

Kalan maçlara odaklanacaklarını belirten Batista Mendy, "Konferans Ligi'ne iyi başlamıştık ancak bugün kaybettik. 3 maçımız daha var. Önümüzdeki maça bakacağız, önümüzdeki maça kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli orta saha son olarak, "Takımım için sahada maksimum performans göstermeye çalıştım ama skor için yeterli değildi" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Batista Mendy: 3 maçımız daha var!
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