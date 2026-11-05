Bernd Storck: "Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var"

Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Başkent temsilcisinde antrenman öncesinde teknik direktör Bernd Storck ve futbolcu Franco Tongya açıklamalarda bulundu.

5-0'lık Alanyaspor galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Storck, "Bu galibiyet bize moral verdi. Maçın genelinde pozitif bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Hem defansif hem ofansif olarak çok iyi işler çıkardık. Maçı bu şekilde bitirebilmek adına Alanyaspor maçının olduğu hafta çok çalıştık. Oyuncularım kendilerini her gün çok iyi hazırladılar. Bence adım adım takımımız gelişiyor. Bu maç geride kaldı artık devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Böyle büyük takımlara karşı da hazır olmamız lazım" diye konuştu.

"BİTİRİCİLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaş maçı için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen Storck, "Puan ve puanlar almaya çalışacağız. Hedefimiz her zaman galibiyet. Bugün de sıkı bir çalışmamız var. Futbolcularımız fitness ile başladılar. Daha sonra sahaya geleceğiz. Saha da ısınma olacak sonrasında bitiricilik çalışacağız. Bitiricilik çok önemli. Alanya maçının 2. yarısında da görmüşsünüzdür. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirdik. Bundan sonra da böyle devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

TONGYA: "PEDRO VE TIAGO'NUN İLK GOLLERİNİ ATMIŞ OLMALARI BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Alanyaspor maçında çok iyi oynadıklarını düşündüğünü aktaran Franco Tongya ise çok gol attıklarını ve bunun mutluluk verici olduğunu belirtti. Tongya, "Özellikle Pedro ve Tiago'nun da ilk gollerini atmış olmaları da bizi çok sevindirdi. Ayrıca genç oyuncularımıza şans verildi ve onlar da çok iyi iş çıkardılar. Bize o oyuncular ilerde de yardımcı olacaklar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BU SEZONKİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA GOL ATARIM"

Beşiktaş maçının büyük bir maç olduğunu ifade eden Tongya, "Bu tür takımlara karşı oynamak her zaman güzeldir. İyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü iyi hazırlanıyoruz. Son maçta da iyi bir skor aldık. Onun da morali var. Geçen sezon da gol atmıştım. Umarım bu maçta da gol atarım" dedi.

"BEN ASLA GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GİTMEK İSTİYORUM DEMEYECEĞİM"

Her oyuncunun hayalinin bulunduğu takımdan daha iyisine gitmek olduğunu belirten Tongya, "Burada geldiğimden beri bana çok iyi davranılıyor. Beni çok sevdiklerini biliyorum. Bu yaz da bir transfer durumu çıktı. Ben asla gitmek istediğimi beyan etmedim, gitmek istiyorum demedim. Gençlerbirliği'nin oyuncusuyum. Her oyuncunun böyle bir hayali olması gerekiyor. Ama net şekilde ben burada 10 sene de kalsam mutluyum. Başka bir takım da beni transfer etse orada da mutlu olurum. Ben asla gitmek istiyorum demeyeceğim" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör