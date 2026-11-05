Beşiktaş’ın deplasman kabusu devam ediyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.

Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.

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