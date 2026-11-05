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Giriş Tarihi: 06.11.2026 01:25

Beşiktaş'ta Junior Olaitan gollerini sürdürdü!

Beşiktaş'ın yıldızı Junior Olaitan, siyah-beyazlı takımda formda performansını Celtic deplasmanında sürdürdü.

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Beşiktaş’ta Junior Olaitan gollerini sürdürdü!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ı Celtic karşısında öne geçiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı taraftarları hem üzdü hem sevindirdi.

Poku'nun 52. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan, kaleci Sam Johnstone'un penaltıyı kurtarmasının ardından topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Son maçlarda rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarının ardından bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #JUNİOR OLAİTAN #CELTİC #UEFA AVRUPA LİGİ
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Beşiktaş'ta Junior Olaitan gollerini sürdürdü!
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