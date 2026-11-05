Beşiktaş’ta Orkun Kökçü golle geri döndü!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3-2'lik skorla kaybetti.

15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.

76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.

Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı.

Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör