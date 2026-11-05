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Giriş Tarihi: 06.11.2026 01:29

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü golle geri döndü!

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Celtic deplasmanında fileleri havalandırdı.

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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü golle geri döndü!
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3-2'lik skorla kaybetti.

15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.

76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.

Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı.

Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ORKUN KÖKÇÜ #CELTİC #UEFA AVRUPA LİGİ
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Beşiktaş’ta Orkun Kökçü golle geri döndü!
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