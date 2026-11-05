Burhan Eşer: Enteresan bir sezon yaşıyoruz!

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Ligde son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Ege temsilcisi, Bolu deplasmanından 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Ümraniyespor ile oynanan ve beraberlikle sonuçlanan maçı değerlendiren teknik direktör Burhan Eşer, ligin bu sezon oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

Ümraniye'nin son 4 haftada 10 puan toplayan ligin gediklisi bir takım olduğunu ifade eden Eşer, şöyle konuştu:

"Erken yediğimiz golden sonra toparlandık, maça ortak olduk ve oyun üstünlüğü bizdeydi. Ancak ikinci golü bulamadık. Bu ligde her puan çok kıymetli. Favori takımların puan kaybettiği enteresan bir sezon yaşıyoruz. Her maçımıza ciddi ve konsantre bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor."

Eşer, Boluspor'un sezon başındakinden farklı olarak daha coşkulu, ne oynadığını bilen ve fizik kalitesi yüksek genç oyunculara sahip bir yapıya büründüğünü vurguladı.

Bolu deplasmanının her zaman zor olduğunu aktaran genç teknik adam, "Gerekli analizlerimizi yaptık. Milli ara öncesi oynayacağımız bu son maçta istediğimiz sonucu alıp kendimizi play-off hattına atmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör