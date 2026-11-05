CANLI | Konferans Ligi’nde Trabzonspor – Freiburg maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR KAYIPSIZ GELDİ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde şu ana kadar kayıpsız ilerledi.

Bordo-mavililer, oynadığı 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya temsilcisi Freiburg ise şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.

Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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