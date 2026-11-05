CANLI | Konferans Ligi’nde Trabzonspor – Freiburg maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak.
Heyecan dolu mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Kristo Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.
VAR'da Clay Ruperti, AVAR'da ise Marko Liiva görev alacak.
Trabzonspor – Freiburg maçı saat 20.45'te başlayacak.
Kritik karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Bouchouari, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.
Freiburg: Backhaus, Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Suzuki, Beste, Scherhant, Matanovic.
TRABZONSPOR KAYIPSIZ GELDİ
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde şu ana kadar kayıpsız ilerledi.
Bordo-mavililer, oynadığı 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.
Almanya temsilcisi Freiburg ise şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.
Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.