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Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:44

CANLI | Konferans Ligi’nde Trabzonspor – Freiburg maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Trabzonspor, Freiburg’u konuk edecek. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

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CANLI | Konferans Ligi’nde Trabzonspor – Freiburg maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak.

Heyecan dolu mücadelede Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Kristo Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek.

VAR'da Clay Ruperti, AVAR'da ise Marko Liiva görev alacak.

Trabzonspor – Freiburg maçı saat 20.45'te başlayacak.

Kritik karşılaşma TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Bouchouari, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Rosenfelder, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Suzuki, Beste, Scherhant, Matanovic.

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TRABZONSPOR KAYIPSIZ GELDİ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde şu ana kadar kayıpsız ilerledi.

Bordo-mavililer, oynadığı 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya temsilcisi Freiburg ise şu ana kadar 3 puan toplama başarısı gösterdi.

Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR #FREİBURG

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CANLI | Konferans Ligi’nde Trabzonspor – Freiburg maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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